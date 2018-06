DBAG: Neue aussichtsreiche Beteiligung

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Beteiligungs AG":

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) rund 38 Prozent der Anteile an der im wachsenden Markt für Kabel- und Glasfasernetze tätigen BTV braun teleCom erworben. In der Folge bestätigen die Analysten Kursziel und Votum für die Aktien der DBAG.

Nach Aussage der Analysten entwickle, produziere und vertreibe die neue Beteiligung Komponenten für den Bau von Kabel- und Glasfasernetzen. Die Analysten bewerten das Engagement als sehr vielversprechend und verweisen auf die große Erfahrung, über die die DBAG bereits in diesem Segment verfüge. Zudem sei in dem adressierten Markt laut SRC Research für die kommenden Jahre mit einem starke Wachstum und einer hohen Nachfrage zu rechnen. Die Investition in BTV stelle für die DBAG bereits die fünfte Beteiligung seit 2013 im Breitbandkommunikationssegment dar. Der Vollzug der Transaktion sei für Juli geplant.

Zudem habe die DBAG mitgeteilt, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) einen Verstoß gegen die Rechnungslegungsvorschriften für den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2014/15 festgestellt habe. Hintergrund der Feststellung sei die Frage nach der IFRS-konformen Berücksichtigung erfolgsabhängiger Gewinnanteile aus persönlichen Beteiligungen. Das laufende Geschäftsjahr 2017/18 (per 30.9.) werde demnach um einen Carried Interest Betrag von rund 12 Mio. Euro belastet. Jedoch sei dieser Betrag laut SRC nicht cash-wirksam. Es handele sich hierbei lediglich um einen Vorzieheffekt in der Gewinnrechnung.

Somit werde das Ergebnis des laufenden Jahres um rund 12 Mio. Euro belastet, das Ergebnis der Folgejahre jedoch entsprechend höher als erwartet ausfallen. Das Analystenteam hat seine GuV-Schätzung entsprechend angepasst und geht nun von einem Konzernergebnis von rund 27 Mio. Euro für 2017/18 sowie entsprechend höheren Ergebnissen in den Folgejahren aus. Die Analysten bestätigen ihr bisheriges Kursziel von 44,00 Euro und die Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“.

