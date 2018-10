DBAG: Hoher Deal Flow

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Beteiligungs AG":

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research ist die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) alleine in den Monaten September und Oktober 2018 bereits drei weitere Beteiligungen eingegangen. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum für die Aktien der DBAG.

Nach Aussage der Analysten habe sich die DBAG Anfang Oktober über den DBAG Fund VII mehrheitlich an der SERO Schröder Elektronik Rohrbach GmbH beteiligt. Dies sei bereits die sechste Transaktion des DBAG Fund VII seit Beginn der Investitionsperiode im Dezember 2016. Die DBAG investiere an der Seite des Fund VII rund 11 Mio. Euro und halte laut SRC somit rund 20 Prozent der Anteile. Im September seien darüber hinaus zwei weitere Zukäufe zum Portfolio vermeldet worden. An der Kraft & Bauer Holding GmbH habe sich der DBAG Fund VII mehrheitlich beteiligt, während die DBAG künftig 20 Prozent der Anteile halten werde. Bei der FLS GmbH investiere die DBAG an der Seite des DBAG ECF bis zu 9,5 Mio. Euro und verfüge somit über bis zu 30 Prozent.

Bereits einige Wochen zuvor, im August, habe das Unternehmen seine Beteiligung an der Cleanpart Group an die Mitsubishi Chemicals Corporation veräußert. Nach Analystenaussage übersteige der Veräußerungserlös den Wertansatz der Beteiligung und führe somit zu einem positiven Beitrag beim Konzernergebnis im vierten Quartal. damit habe die DBAG gemäß den Analysten auch im Geschäftsjahr 2017/18 einen hohen Deal Flow erreicht und insgesamt sieben Zukäufe vermeldet. Die Analysten bestätigen ihr bisheriges Kursziel von 45,00 Euro und die Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.10.2018, 16:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 24.10.2018 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/pdf/DBAG_24Okt2018.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.