CEWE: Guidance erneut bestätigt

Nach Darstellung der Analysten Jens Nielsen und Alexander Langhorst von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) den Umsatz überwiegend durch Zukäufe gesteigert, während die Ertragszahlen durch negative Ergebnisbeiträge der Akquisitionen etwas schwächer ausgefallen sind. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, behalten das positive Votum aber bei.

Nach Analystenaussage liege das Unternehmen mit den Neunmonatszahlen insgesamt im Plan. So sei GSC trotz der etwas zurückgenommenen Schätzungen optimistisch, dass CEWE seine Unternehmensziele in diesem Jahr erneut erreichen könne. Dabei erwarte das Analystenteam im Schlussquartal, in dem die Gesellschaft regelmäßig nahezu den kompletten Jahresgewinn erwirtschafte, zusätzlich zum wichtigen Weihnachtsgeschäft auch noch gewisse Nachholeffekte.

Einen positiven Impuls erhoffe sich das Analystenteam zudem aus dem Auftritt auf der Branchenleitmesse photokina, wo die Gesellschaft unter anderem vielversprechende Produktinnovationen präsentiert habe. Mit einer Eigenkapitalquote von 54,8 Prozent zum 30. September sei das Unternehmen unverändert grundsolide aufgestellt. Zudem betrage die erwartete Dividendenrendite aktuell attraktive 2,8 Prozent. Angesichts der leicht reduzierten Gewinnprognosen nehmen die Analysten ihr Kursziel für die CEWE-Aktie auf 90,00 Euro (zuvor: 94,00 Euro) etwas zurück, bekräftigen aber das Rating „Kaufen“.



