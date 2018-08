Aves One: Positiver Jahresüberschuss 2018 erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Aves One":

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Aves One AG kürzlich umfangreiche Rail-Assets erworben, die dazu beitragen sollen, dass Aves One das Ziel von 1 Mrd. Assets-under-Management bereits bis zum Jahr 2019 erreicht. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel bei unverändert positivem Votum.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz des Unternehmens im Geschäftsjahr 2017 aufgrund des weiteren Aufbaus von Assets abermals dynamisch um 86,5 Prozent auf 53,43 Mio. Euro (GJ 2016: 26,65 Mio. Euro) gestiegen. Das EBITDA habe auf 29,11 Mio. Euro (GJ 2016: 10,29 Mio. Euro) zugelegt. Das entspreche laut GBC einer EBITDA-Marge von 54,5 Prozent (GJ 2016: 35,9 Prozent). Maßgeblich zur zukünftigen Entwicklung des Unternehmens solle der kürzlich gemeldete Erwerb von umfangreichen Rail-Assets im Rahmen des VTG/Nacco-Deals beitragen. Das erworbene Portfolio erscheine nach Analystenaussage äußerst attraktiv und passe sehr gut in das bestehende Portfolio von Aves One.

Die Analysten erwarten, dass durch den deutlichen Anstieg der Assets der Umsatz im Jahr 2018 um 44,1 Prozent auf 77,02 Mio. Euro und im Jahr 2019 um 52,5 Prozent auf 117,48 Mio. Euro steigen werde. Durch das starke Umsatzwachstum erwartet das Analystenteam zudem ein dynamisches EBITDA-Wachstum bei einer sukzessiven Margenausweitung. Der Jahresüberschuss 2018 solle laut GBC positiv ausfallen und sich auf 3,76 Mio. Euro belaufen. Für die Folgejahre 2019 und 2020 erwartet GBC eine Steigerung des Jahresüberschusses auf 7,69 Mio. Euro bzw. 9,18 Mio. Euro.

Auf Basis dieser Erwartungen und des DCF-Modells heben die Analysten daher das Kursziel deutlich auf 12,10 Euro (zuvor: 9,10 Euro) an und vergeben unverändert das Rating „Kaufen“.

