Stuttgart-Aktienkurs Argonaut Gold-Aktie:

0,788 Euro -1,00% (26.10.2018, 14:36)



Tradegate-Aktienkurs Argonaut Gold-Aktie:

0,809 Euro -0,49% (26.10.2018, 14:15)



TSE-Aktienkurs Argonaut Gold-Aktie:

CAD 1,21 -0,82% (27.11.2018)



ISIN Argonaut Gold-Aktie:

CA04016A1012



WKN Argonaut Gold-Aktie:

A1C70D



Ticker-Symbol Argonaut Gold-Aktie Deutschland:

A8U



TSE-Ticker-Symbol Argonaut Gold-Aktie:

AR



Kurzprofil Argonaut Gold Inc.:



Argonaut Gold Inc. (ISIN: CA04016A1012, WKN: A1C70D, Ticker-Symbol: A8U, TSE-Symbol: AR) ist ein kanadisches Goldunternehmen, das Explorations-, Minenentwicklungs- und Produktionsaktivitäten betreibt. Die wichtigsten Aktivposten sind die Produktionsphase der Mine El Castillo und der Mine San Agustin, die zusammen den El Castillo Komplex im mexikanischen Durango und die Produktionsstätte La Colorada im mexikanischen Sonora bilden. Zu den fortgeschrittenen Explorationsprojekten zählen das San Antonio-Projekt in Baja California Sur, Mexiko, das Cerro del Gallo-Projekt in Guanajuato, Mexiko und das Magino-Projekt in Ontario, Kanada. Das Unternehmen verfügt auch über mehrere Explorationsphase-Projekte, die sich alle in Nordamerika befinden.

Toronto (www.aktiencheck.de) - Argonaut Gold-Aktienanalyse des Analysten Craig Stanley von Eight Capital:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Craig Stanley vom Investmenthaus Eight Capital im Zuge einer Ersteinschätzung die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Argonaut Gold Inc. (ISIN: CA04016A1012, WKN: A1C70D, Ticker-Symbol: A8U, TSE-Symbol: AR) zum Kauf.Der Aktienkurs von Argonaut Gold Inc. könnte kurzfristig Gegenwind ausgesetzt sein. Die Guidance für 2018 könnte nach Ansicht der Analysten von Eight Capital verfehlt werden.Da aber das Produktionsvolumen in 2019 um 38% zulegen könnte, dürften die Abwärtsrisiken begrenzt sein.Auf Kurs/NAV-Ebene notiere die Argonaut Gold-Aktie mit einem deutlichen Abschlag. Analyst Craig Stanley veranschlagt ein Kursziel von 2,65 CAD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Argonaut Gold-Aktie: