Accentro Real Estate: Weiter auf Kurs

SMC-Research hat nach den Halbjahreszahlen der Accentro Real Estate AG die positive Einschätzung des Unternehmens bestätigt. Das Immobilienunternehmen überzeuge laut SMC-Analyst Dr. Adam Jakubowski mit einer attraktiven Marktposition und verfüge auch für die Zukunft über vielversprechende Potenziale.

Accentro habe trotz eines etwas schwächeren dritten Quartals in Summe der ersten neun Monate den Wachstumskurs fortgesetzt und den Umsatz um mehr als die Hälfte gesteigert. Unter Berücksichtigung eines im Oktober getätigten Portfolioverkaufs sei schon jetzt die Umsatzprognose (zweistelliges Wachstum) für das Gesamtjahr erreicht worden. Auch ergebnisseitig habe Accentro seine Prognose bestätigt und strebe weiterhin ein EBIT zwischen 36 und 40 Mio. Euro an.

Als sehr bezeichnet SMC-Research den Fortschritt der vielfältigen Aktivitäten, mit denen Accentro kontinuierlich die Basis für weiteres Wachstum schaffe. So werde im laufenden Jahr trotz der hohen Umsatzsteigerung das Vorratsvermögen deutlich erhöht werden, darüber hinaus habe sich Accentro mit den eingegangenen Joint Ventures in Berlin und Hamburg hohes Potenzial für die Erzielung von Dienstleistungserlösen geschaffen. Auch die rasche geographische Expansion in weitere Metropolregionen wie etwa Leipzig, Rhein-Ruhr oder Hamburg sorge für gute Wachstumsperspektiven. Schließlich schaffe es Accentro laut SMC-Research sehr gut, die im Zuge des letztjährigen Wechsels des Großaktionärs neu gewonnene Bewegungsfreiheit am Kapitalmarkt für die Erweiterung der finanziellen Spielräume zu nutzen.

Insgesamt vermittele Accentro sowohl mit seinen Zahlen als auch mit der verfolgten Strategie ein rundum überzeugendes Bild, weswegen SMC-Research sein positives Rating „Buy“ mit dem Kursziel von 12,70 Euro bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.11.18, 8:40 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 08.11.18 um 8:00 Uhr fertiggestellt und am 08.11.18 um 8:20 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-08-SMC-Update-Accentro_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.