Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem innerparteilichen Machtkampf übernahm der bisherige Schatzkanzler Scott Morrison das Amt des Premierministers von Malcolm Turnbull, so die Analysten der Nord LB.



Ihm werde zugetraut, für Stabilität in der Regierung und für einen Generationswechsel zu sorgen. Der derzeit in den Umfragen nur an zweiter Stelle stehenden Regierungspartei werde nun mit Morrison zugetraut, an Vertrauen zu gewinnen. Der Australische Dollar sei wieder über 0,73 USD gestiegen. (Ausgabe vom 29.08.2018) (30.08.2018/ac/a/m)