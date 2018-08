Hannover (www.aktiencheck.de) - Notenbankchef Lowe stellte in der Parlamentsanhörung konstante Leitzinsen "für einige Zeit" in Aussicht, so die Analysten der NORD LB.



Es werde dauern, bis Vollbeschäftigung erreiche und die Inflationsrate nachhaltig im Zielkorridor sei. Die RBA werde abwarten, bis diese Bedingungen erfüllt seien. Die Handelskonflikte dürften die Konjunktur nicht aus der Bahn werfen. Der Australische Dollar (AUD) stabilisiert habe sich im Zuge der Beruhigung der Türkischen Lira (TRY) bei 0,7350 USD stabilisiert. (22.08.2018/ac/a/m)