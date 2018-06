ACCENTRO Real Estate: Neue Beteiligung bietet hohes zusätzliches Ergebnispotenzial

Nach Darstellung der Analysten Christopher Mehl und Stefan Scharff von SRC Research hat die ACCENTRO Real Estate AG durch die jüngst eingegangene Beteiligung ihr Vertriebsportfolio weiter ausgebaut. Die Analysten bestätigen in der Folge ihr Kursziel und das positive Rating für das Immobilienunternehmen.

ACCENTRO habe sich nach Angaben der Analysten im Rahmen eines Joint Ventures, an dem das Unternehmen einen kleinen Anteil halte, an einem Portfolio mit 567 Einheiten beteiligt. Dabei fungiere ACCENTRO aber als exklusiver Vertriebspartner für das gesamte Portfolio. Die Einheiten in zentraler Lage in Berlin seien auf 26 Wohnhäuser mit einer Gesamtfläche von 44.000 qm verteilt.

Die Analysten sind der Meinung, dass die Beteiligung sehr lukrativ für ACCENTRO sei: So könne das Unternehmen mit einem geringen Eigenkapitaleinsatz einen deutlichen Anstieg des Dienstleistungsergebnisses in den kommenden Jahren erzielen. Gemäß SRC werde der Ertrag aus der eingegangenen Beteiligung einen zweistelligen Millionenbetrag über einen Zeitraum von sechs bis sieben Jahren ausmachen. Mit dem Abschluss der Transaktion sei das Vertriebsportfolio des Unternehmens außerdem auf rund 3.700 Wohnungen gewachsen.

Das Geschäftsjahr 2018 wird von SRC als sehr positiv gesehen. So rechnet SRC mit einem deutlichen Umsatzanstieg von rund 15 Prozent und rund 10 bis 12 Prozent Wachstum beim Nettogewinn. Das Unternehmen habe bereits einige gute Transaktionen 2018 vermeldet und das Vertriebsportfolio ausgebaut. Zudem werde mit weiteren Deals in der zweiten Jahreshälfte gerechnet. Die Analysten belassen das Kursziel unverändert bei 13,00 Euro und bestätigen das Rating „Buy“ für die ACCENTRO-Aktie.

