3U Holding: Gewinn verachtfacht

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die 3U Holding AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) den Umsatz deutlich gesteigert und das Nettoergebnis überwiegend wegen des Sondereffekts eines Immobilienverkaufs sogar mehr als verachtfacht. Der Analyst hebt sein Kursziel bei unverändert positivem Votum an.

Laut SRC Research habe der Zwischenbericht der 3U für das erste Halbjahr 2018 vollumfänglich im Rahmen der Erwartungen des Analysten und der Unternehmensprognose gelegen. Dabei sei der Umsatz um 7 Prozent auf 22,8 Mio. Euro (HJ 2017: 21,4 Mio. Euro) gestiegen. Auch durch den Verkauf von Immobilien in Hannover habe das operative Ergebnis (EBITDA) um fast 60 Prozent auf über 4,4 Mio. Euro und das Nettoergebnis auf rund 2,3 Mio. Euro (HJ 2017: rund 0,3 Mio. Euro) zugelegt.

Für die kommenden Jahre erwartet SRC Research ein besonders hohes Wachstumspotential in den Bereichen ITK durch die Beteiligung an der weclapp sowie im Segement SHK durch den „Do-it-yourself“-Onlineshop Selfio. So sei das Thema Cloud Computing bei der hier sehr gut positionierten weclapp einer der Megatrends. Auch in der Selfio aus dem SHK Segment sehe der Analyst weiteres deutliches Potenzial. Das Unternehmen plane hier, den Umsatz in den nächsten 2 bis 4 Jahren auf ein Volumen von über 50 Mio. Euro zu erhöhen und somit zu den 100 umsatzstärksten Onlineshops in Deutschland aufzusteigen.

Für das aktuelle Jahr 2018 hat SRC Research seine GuV-Schätzung leicht angehoben und geht nun von einem Nettogewinn nach Minderheiten von 3,1 Mio. Euro aus. In der Folge hebt der Analyst sein Kursziel auf 1,60 Euro (zuvor: 1,50 Euro) an und bestätigt die Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.08.2018, 20:20 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 16.08.2018 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/pdf/3U-Holding_16Aug2018.pdf

