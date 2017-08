Investoren sollten sich wegen der Short-Attacke keine zu großen Sorgen machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Tata-Fusion zum Abschluss komme, bleibe hoch. Ohne das schwankungsanfällige Stahlgeschäft stehe die thyssenkrupp-Aktie vor einer Neubewertung. Aktienkurse über 30 Euro seien dann weiter möglich.



Anleger sollten die Gewinne bei der thyssenkrupp-Aktie laufen lassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.08.2017) (23.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der Stahltitel sei in den vergangenen Tagen deutlich unter Druck geraten. Obwohl der indische Rivale Tata zuletzt Fortschritte bei den Verhandlungen mit dem britischen Pensionsfonds erzielt habe, sei ein Scheitern der Stahlfusion nach wie vor möglich. Dazu komme nun die Attacke eines französischen Leerverkäufers. Am 18. August sei Capital Fund Management eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,49 Prozent der Marktkapitalisierung eingegangen.