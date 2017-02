Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Aktie von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unverändert mit dem Rating "halten" ein.



Der Konzern verkaufe sein brasilianisches Stahlwerk CSA rückwirkend per 30.09.2016 an Ternium. Der Transaktionswert betrage 1,5 Mrd. Euro (Mittelzufluss: 1,26 Mrd. Euro). Mit dem Verkauf mache thyssenkrupp einen wichtigen Schritt hin in Richtung eines "reinen" Industrie-/Technologiekonzerns. Auch wenn der Verkauf die ohnehin schwache Eigenkapitaldecke (Eigenkapitalquote per 31.12.2016: 9%) erodiere, erachte Diermeier die Transaktion tendenziell als positiv, weil sich das Gearing (per 31.12.2016: 166%) reduziere und das Risikoprofil (weniger volatiles Werkstoffgeschäft) verbessere.



Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die thyssenkrupp-Aktie weiterhin mit "halten". Das Kursziel werde von 25 Euro auf 26 Euro angehoben. (Analyse vom 22.02.2017) (22.02.2017/ac/a/d)