Der Konzern befinde sich im Wandel. Beim Anlagenbau seien Maßnahmen zur Effizienzsteigerung nötig und folgerichtig. Außerdem stehe die Abspaltung der Stahlsparte weiter im Fokus. Komme es zu einer Einigung, stehe das Wertpapier vor der Neubewertung. Kurse über 30 Euro seien dann möglich.



Anleger setzen nach wie vor auf dieses Szenario, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen thyssenkrupp-Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2017) (01.09.2017/ac/a/d)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Das Wertpapier habe die Short-Attacke abgewehrt und notiere inzwischen wieder über der 25-Euro-Marke. Operativ kämpfe thyssenkrupp in einigen Bereichen jedoch weiter mit Problemen. Gestern sei verkündet worden, dass in der Sparte Industrial Solutions weitere Sparmaßnahmen durchgeführt würden. Bis zu 1.000 Stellen in Deutschland sollten gestrichen werden. Weltweit könnten bis zu 1.500 Jobs wegfallen. Schwerpunkt der Maßnahmen werde dabei der Großanlagenbau sein, zu dem auch der Marineschiffbau zähle. Ursache dafür sei der enorme Wettbewerbsdruck. Das Ziel sei, die Kosten in den kommenden drei Jahren um bis zu 200 Mio. Euro jährlich zu senken.