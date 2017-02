Hannover (www.aktiencheck.de) - Holger Fechner, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) und erhöht das Kursziel von 26 auf 27 Euro.aufgelegten Einsparprogrammen insbesondere von der Entwicklung in den Werkstoffgeschäften ausgehen. Zusätzlich zu den marktbedingt eingetretenen Erholungstendenzen könnte der Ausgang der Fusionsgespräche mit Tata Steel, die Fortschritte zeigen würden, für Kursbewegung sorgen.Holger Fechner, Analyst der Nord LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die thyssenkrupp-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 26 auf 27 Euro leicht angehoben. (Analyse vom 17.02.2017) (17.02.2017/ac/a/d)