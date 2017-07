Konzernchef Heinrich Hiesinger wolle noch diese Woche mit dem indischen Wettbewerber Tata über die Fusion verhandeln. Eine Abspaltung des Sorgenkinds Stahl würde dem Aktienkurs neue Fantasie verleihen. Dann wäre mehr Spielraum für die lukrativeren Technologiesparten.



Die thyssenkrupp-Aktie stünde dann vor einer Neubewertung, der DAX-Titel könnte über 30 Euro klettern, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.07.2017) (11.07.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Euphorie sei bei dem Stahltitel zurückgekehrt. Am Dienstag führe das Papier von thyssenkrupp den DAX erneut an und sei bei 26,96 Euro auf ein neues Mehrjahreshoch gestiegen. Die Ursache: thyssenkrupp wolle seine Kosten senken und in der Verwaltung 2.000 bis 2.500 Arbeitsplätze streichen. 400 Millionen Euro wolle der Konzern durch die Maßnahmen bis 2020 einsparen.