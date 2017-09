Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) von 27 auf 29 Euro.



Der Essener Konzern und der indische Stahlgigant Tata Steel hätten eine Absichtserklärung zur Gründung eines paritätischen europäischen Stahl-Gemeinschaftsunternehmens unterzeichnet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Eine bindende Vereinbarung solle im ersten Quartal 2018 unterzeichnet werden, der Vollzug der Transaktion werde für Ende 2018 erwartet. Dann würde thyssenkrupp das europäische Stahlgeschäft als Beteiligung bilanzieren. Damit wäre auch der letzte große Schritt weg vom Stahl- hin zum Industriegüterkonzern gemacht. Das Stahl-Joint-Venture habe eine deutliche Verbesserung der Bilanz- und Verschuldungskennzahlen für thyssenkrupp zur Folge. Es stünden allerdings noch die Zustimmungen des Aufsichtsrates und der Kartellbehörden aus.



Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die thyssenkrupp-Aktie bestätigt und das Kursziel von 27 auf 29 Euro angehoben. (Analyse vom 20.09.2017) (20.09.2017/ac/a/d)