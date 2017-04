mutares: Potenzial für hohe Ausschüttungen

Nach einem Konzernumsatzrückgang in 2016 sei bei mutares im laufenden Jahr aus Sicht von SMC-Research mit einem starken Wachstum zu rechnen. Die Analysten würden substanzielle Erträge aus Exitaktivitäten und infolgedessen auch eine hohe Dividende erwarten. Die Aktie sei deutlich unterbewertet.

Im Jahr 2016 habe mutares nach Darstellung von SMC-Research einen Umsatzrückgang auf Konzernebene sowie einen rückläufigen Gewinn bei der Muttergesellschaft hinnehmen müssen. Die niedrigeren Erlöse würden vor allem aus Konsolidierungseffekten im Portfolio und einer marktbedingt deutlichen Kontraktion im Segment Construction & Infrastructure resultieren, da die dort subsumierten Gesellschaften Eupec und BSL unter der Investitionszurückhaltung der Öl- und Gasindustrie gelitten hätten.

Das werde sich aber als eine Momentaufnahme erweisen, die Weichen für eine sehr positive Entwicklung im laufenden Jahr seien bereits gestellt. Mit mehreren abgeschlossenen Akquisitionen (Werke von Meca­plast, Balcke-Dürr, Aperam Stainless) und einer in Aussicht gestellten weiteren großen Transaktion (Werke von Plastic Omnium) werde die Gruppe im laufenden Jahr stark wachsen, die Analysten würden den diesjährigen Umsatz inklusive weiterer pauschal berücksichtigter Zukäufe auf 1,1 Mrd. Euro taxieren, was gegenüber 2016 einem Zuwachs um 70,4 Prozent entsprechen würde.

Aber nicht nur der Konzernumsatz solle nach Meinung des Researchhauses stark zulegen, sondern auch der für die Ausschüttungen relevante Gewinn der Muttergesellschaft. Denn dem Unternehmen sei im Februar mit dem Verkauf der Eupec Deutschland GmbH bereits ein lukrativer Exit gelungen, mindestens ein weiterer sei für den weiteren Jahresverlauf in Aussicht gestellt worden. Die Analysten würden davon ausgehen, dass damit die Basis für hohe Ausschüttungen geschaffen werde. Für das laufende Jahr würde SMC-Research Potenzial für eine Dividende in Höhe von 1,09 Euro je Aktie sehen, was einer aktuellen Rendite von 7,7 Prozent entspreche. Die durchschnittliche Dividendenrendite für die Jahre 2017 bis 2019 würden die Analysten derzeit auf 6,4 Prozent taxieren.

Das Ertragspotenzial, das aus dem Konzernwachstum und aus künftigen Exits für die Aktionäre resultiere, sei in dem adjustierten DCF-Modell erfasst worden, auf dieser Basis läge der faire Wert der Aktie bei 24,80 Euro und damit deutlich über dem aktuellen Kurs. Vor diesem Hintergrund sei weiterhin das Rating „Buy“ vergeben worden.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2017/04/2017-04-24-SMC-Folgestudie-Mutares_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.