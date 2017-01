mutares: Hohes Wachstumstempo schafft Potenzial

mutares hat nach Darstellung von SMC-Research zwei verkündete Übernahmen abschließen können und eine weitere angekündigt. Auch organisatorisch seien die Voraussetzungen für ein weiter hohes Wachstumstempo geschaffen worden. Die Analysten sehen auf dieser Basis hohes Kurspotenzial für die Aktie.

mutares habe die angekündigte Beschleunigung der Akquiseaktivitäten in die Tat umgesetzt. Zum Jahresende sei der Zukauf des Anlagenbauers Balcke-Dürr von der SPX Corporation abgeschlossen worden, die neue Tochter habe zuletzt einen Jahresumsatz von 142 Mio. Euro generiert. Bereits Mitte Dezember sei auch der Kaufvertrag für zwei Werke der französischen Mecaplast Gruppe, die Erlöse in Höhe von 70 Mio. Euro erwirtschaften würden, unterschrieben worden. Zusammen mit der Tochter STS und der in der Umsetzung befindlichen Akquisition von neun Werken der Plastic Omnium Gruppe (Umsatz 190 Mio. Euro) arbeite mutares am Aufbau eines global aktiven Nutzfahrzeugzulieferers mit 2.700 Mitarbeitern, 15 Werken und Erlösen in Höhe von 400 Mio. Euro.

Synergien würden auch bei der jüngsten Transaktion im Vordergrund stehen: am 10. Januar sei ein verbindliches Übernahmeangebot für das Stahlrohrgeschäft des Aperam-Konzerns mit einem Werk und einem Distributionszentrum in Frankreich sowie einem Umsatz von 67 Mio. Euro abgegeben worden. Das Management sehe die Aktivitäten als ideale Ergänzung zum 2015 erworbenen Pipeline-Hersteller BSL.

mutares habe im letzten Jahr die administrativen Strukturen für das anvisierte Wachstum ausgebaut und diese Maßnahmen mit dem zur HV angekündigten Wechsel von Co-Chef und Gründer Axel Geuer in den Aufsichtsrat abgeschlossen. Künftig führe der zweite Gründer, Robin Laik, den vierköpfigen Vorstand als CEO an, die operative Entwicklung steuere ein Gremium aus fünf Managing Directors.

Mit dem Ausbau der Managementkapazitäten und der fokussierten Plattformstrategie mit fünf Investitionsschwerpunkten sehe sich das Unternehmen gut gerüstet, um die Gruppe mit hohem Tempo auszubauen. SMC-Research bestätigt das Kursziel von 22,00 Euro und das Urteil „Speculative Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2017/01/2017-01-16-SMC-Comment-Mutares_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.