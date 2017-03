dpa-AFX Overview: Analyst recommendations on U.K. stocks

FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.



K. stocks this morning as follows:

Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.03.2017 - 11.00 am

- BERENBERG CUTS LLOYDS TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 55 PENCE - CITIGROUP CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1,400 (1,450) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 400 (425) PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 750 (760) PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP RAISES HALMA PRICE TARGET TO 900 (875) PENCE - 'UNDERPERFORM' - EXANE BNP RAISES INCHCAPE TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 1,050 (735)P - JEFFERIES CUTS PEARSON TO 'UNDERPERFORM' ('BUY') - TARGET 540 (880) PENCE - JEFFERIES RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 335 (294) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES ABCAM PRICE TARGET TO 864 (678) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1,730 (1,612) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES SIG PRICE TARGET TO 95 (88) PENCE - 'SELL' - LIBERUM RESUMES UNILEVER PLC WITH 'HOLD' - TARGET 3,870 PENCE - MERRILL LYNCH CUTS IAG TO 'UNDERPERFORM' (BUY) - PRICE TARGET 500 (550) PENCE - MERRILL LYNCH RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1,050 (1,030) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CAPITAL CUTS AGGREKO PRICE TARGET TO 910 (950) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL CUTS BERENDSEN TO 'UNDERPERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 660 (950)P - RBC CAPITAL RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 1,920 (1,850)P - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 1,950 (1,900) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES G4S PRICE TARGET TO 350 (310) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1150 (1100) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES INTERTEK TARGET TO 3,200 (3,100) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES JOHNSON SERVICE GROUP TARGET TO 140 (130)P - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 430 (400) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES RENTOKIL PRICE TARGET TO 270 (260) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1600 (1450) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 560 (490) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 213 (190) PENCE - 'BUY'

- TRADERS: GOLDMAN CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 200.60 (207.40) PENCE - TRADERS: GOLDMAN RAISES TULLOW OIL TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TRADERS: JEFFERIES INITIATES PEARSON WITH 'UNDERPERFORM' - TARGET 540 PENCE - TRADERS: LIBERUM RESUMES UNILEVER PLC WITH 'HOLD' - TARGET 3,870 PENCE - TRADERS: NUMIS CUTS DE LA RUE TO 'HOLD' ('ADD') - TARGET 634 (671) PENCE - TRADERS: RBC RAISES RSA INS. PRICE TARGET TO 625 (600) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - TRADERS: UBS RAISES JUST EAT TO 'NEUTRAL' ('SELL')

dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

MMMM