adesso: Eine beeindruckende Performance

Die Analysten von SMC-Research zeigen sich von der anhaltend dynamischen Entwicklung des IT-Dienstleisters adesso AG beeindruckt. Das Unternehmen habe nicht nur den Umsatz weit über die ursprünglichen Erwartungen hinaus gesteigert, sondern auch die Profitabilität verbessert. Auch für die Zukunft rechnet SMC-Research mit einer Fortsetzung dieses Kurses und bestätigt das positive Urteil für die adesso-Aktie.

adesso habe in 2016 operativ wie auch an der Börse für Furore gesorgt. Beflügelt von hohem Personalwachstum, einer lebhaften Nachfrage und der infolgedessen sehr guten Auslastung, der Abwesenheit von größeren Problemen in Kundenprojekten, dem immer deutlicher werdenden Erfolg der Erweiterung des Geschäftsmodells in Richtung einer umfassenden Standardsoftware für den Versicherungssektor sowie mehreren attraktiven Übernahmen habe das Unternehmen den Umsatz weit über das ursprünglich angestrebte Niveau gesteigert und dabei die Profitabilität spürbar verbessert.

Auch die Perspektiven stuft SMC-Research als unverändert gut ein. Die Expansionsinitiativen greifen, selbst für die meisten der letztjährigen – kleineren – Problemfälle könne adesso von Verbesserungen berichten. Insofern erscheine die Prognose eines weiteren Umsatzwachstums auf bis zu 300 Mio. Euro, was gegenüber 2014 beinahe einer Verdopplung entspräche, nach Einschätzung von SMC-Research gut begründet. Auch das Ergebnis solle weiter steigen, wobei adesso hinsichtlich der Marge vor der Erwartung zu großer Sprünge mahne.

Die Analysten gehen dennoch davon aus, dass eine Fortsetzung des Margenanstiegs auch im laufenden Jahr wahrscheinlich sei. In Kombination mit der erhöhten Umsatzschätzung und einer Anpassung des Diskontierungssatzes haben sie auf dieser Basis einen fairen Wert von 62,00 Euro ermittelt. Damit sieht SMC-Research für die adesso-Aktie trotz des rasanten Anstiegs in den letzten 12 Monaten (+130 Prozent) weiteres Potenzial von ca. 15 Prozent und hat sein Urteil dementsprechend auf „Buy“ belassen.

