Warburg hebt Ziel für Wacker Chemie auf 147,30 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie nach Investorenveranstaltungen in Dänemark und Polen von 144,60 auf 147,30 Euro angehoben.Mit seiner Einstufung blieb er auf "Hold". Der Spezialchemiekonzern habe ein recht positives Bild für die derzeitige Geschäftsentwicklung gezeichnet, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und hob daraufhin seine Schätzungen an. Außerdem überprüfte er die Auswirkungen der geplanten US-Steuerreform, die aber nur begrenzt bleiben dürften./tih/la Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.