Warburg hebt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 30 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach einer Investorenveranstaltung von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Die vorgestellte langfristige Strategie sei vielversprechend, schrieb Analyst Lucas Boventer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zunächst müsse der Medienkonzern aber in den kommenden Quartalen einige Fortschritte nachweisen, um seine derzeit noch vorsichtige Einschätzung zu ändern./edh/das Datum der Analyse: 08.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.