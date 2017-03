Warburg Research startet Stabilus mit 'Hold' - Ziel 60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Stabilus":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Stabilus mit "Hold" und einem Kursziel von 60 Euro in die Bewertung aufgenommen.Der Gasfederhersteller habe in einem Nischenmarkt die führende Stellung inne, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer Studie vom Dienstag. Das starke Umsatzwachstum dürfte sich auch wegen des zunehmenden Komfortbedürfnisses fortsetzen. Die Aktien des Autozulieferers seien aber bereits recht hoch bewertet. Vor einem Kauf sollte auf einen Rückschlag gewartet werden./mis/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.