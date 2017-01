Warburg Research senkt Vossloh auf 'Sell' - Ziel auf 45,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vossloh":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Vossloh nach einem Analystenwechsel von "Buy" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 70,00 auf 45,50 Euro gesenkt.Trotz des bereits fortgeschrittenen Umbaus in einen reinen Zulieferer für Schieneninfrastruktur seien die nahen Wachstumsaussichten - ohne Zukäufe - in Vosslohs Kernsparte eher mäßig, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer Studie vom Mittwoch. Es sei zu befürchten, dass die weitere Gewinnentwicklung des SDax-Konzerns trotz eines wahrscheinlich bevorstehenden starken Ergebnis-Anstiegs hinter den hohen Markterwartungen zurückbleiben werde./tav/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.