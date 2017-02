Warburg Research hebt Ziel für Merck KGaA auf 110 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Merck KGaA vor Zahlen von 108 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Pharmakonzern dürfte im Schlussquartal seine Ziele irgendwo in der Mitte treffen, aber das operative Ergebnis (Ebidta) und der Gewinn je Aktie (EPS) sollten auf bereinigter Basis wohl eher am unteren Ende der angepeilten Spanne liegen, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer Studie vom Mittwoch. Für 2017 rechnet Huwald mit einem eher vorsichtigen Unternehmensausblick. Das höhere Kursziel begründete er mit einem neuen Bewertungszeitraum./tav/das Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.