Warburg Research hebt Ziel für Axel Springer auf 60 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Axel Springer von 56 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Das neue Kursziel für die Aktie des Medienkonzerns begründete Analyst Jochen Reichert in einer Studie vom Montag mit einer Aktualisierung seines Bewertungsmodells. Er hob seine Schätzungen für die langfristigen Umsatz- und Ergebniswachstumsraten im Rubrikengeschäft moderat an und verschob den Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.