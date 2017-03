Warburg Research hebt Ziel für Aurubis auf 78 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis nach der Präsentation der Ziele bis 2025 von 66,50 auf 78,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Er habe nun zunächst die Hälfte der vom Kupferproduzenten angepeilten Einspareffekte in seinem Modell berücksichtigt, wodurch das Kursziel steige, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer Studie vom Mittwoch. Sollte der MDax-Konzern seine Ziele aber vollständig erreichen, sieht der Experte für die Aktie weiteres Kurspotenzial in Richtung 90 Euro./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.