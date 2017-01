Warburg Research hebt Jungheinrich auf 'Buy' und Ziel auf 33 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Jungheinrich Vz":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Jungheinrich von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 30 auf 33 Euro angehoben.Analyst Björn Voss begründete dies in einer Studie vom Dienstag mit einem neuen Bewertungshorizont und höheren Branchenmultiplikatoren. Die Profitabilität des Gabelstaplerherstellers sollte im vergangenen Jahr an ihrem tiefsten Punkt angekommen sein. Der Aktie dürfte nun wieder zurück in den Fokus der Investoren rücken. /tav/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.