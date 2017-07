Warburg Research hebt Axel Springer auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktie des Medienkonzerns Axel Springer aus Bewertungsgründen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 60 Euro belassen.Analyst Jochen Reichert verwies in einer Studie vom Dienstag auf die jüngste Kurskorrektur. Die jüngste Investorenveranstaltung in London habe umfassende Einblicke in die Entwicklung des Online-Rubrikengeschäfs gewährt und seine Einschätzung der Aktie bestätigt. Springers Online-Jobbörse Stepstone sei dort der wichtigste Bestandteil und könne offenbar die Führungsstellung in Deutschland verteidigen./gl/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.