Warburg Research belässt Wirecard auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wirecard nach dem Kauf eines Kundenportfolios in Asien von der Citibank auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen.Der Zahlungsabwickler könne seine Aktivitäten in Asien dadurch deutlich ausbauen und die Wettbewerbsposition stärken, schrieb Analyst Jochen Reichert in einer Studie vom Dienstag./mis/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.