Warburg Research belässt VTG AG auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für VTG auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen.Angesichts einer unerwartet hohen Nachfrage müsse der Schienenlogistiker stillgelegte Waggons wieder auf die Schiene setzen, was zunächst Extra-Kosten verursache, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer Studie vom Montag. Nach 2017 zahle sich dies aber aus. Somit gelte das Motto: Was kurzfristig weh tue, sorge langfristig für Gewinne./ajx/ag Datum der Analyse: 04.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.