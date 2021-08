Warburg Research belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 120 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Finanztrends Video zu Rheinmetall



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen.Die ersten sechs Monaten seien das beste Halbjahr in der Unternehmensgeschichte des Rüstungskonzerns und Autozulieferers gewesen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Gewinne erholten sich schwungvoll und der Mittelfzufluss sei im zweiten Quartal stark gewesen. Der Ausblick fürs Rüstungsgeschäft helle sich weiter auf. Sollte der Konzern zudem keine passenden Übernahmeziele finden, seien auch Aktienrückkäufe eine Option./mis/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2021 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.