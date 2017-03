Warburg Research belässt Deutsche Post auf 'Buy' - Ziel 36 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen.Nach der in der vergangenen Woche veröffentlichten Bilanz des Logistikkonzerns für 2016 habe er nur kleinere Änderungen an seinem Bewertungsmodell vorgenommen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer Studie vom Mittwoch. Die Dividendenrendite und die Wachstumsaussichten ergäben eine "perfekte Komfortzone" für Anleger. Das Chance/Risiko-Verhältnis für ein Investment sei attraktiv./ck/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.