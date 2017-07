Warburg Research belässt Bertrandt auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bertrandt":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Bertrandt nach einer Investorenveranstaltung in Dublin auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen.Der Ingenieurdienstleister für die Autobranche habe bestätigt, dass die Geschäftstreiber in den drei wichtigen Bereichen Modelldiversität, elektronische Antriebssysteme und Konnektivität intakt seien, schrieb Analyst Björn Voss in einer Studie vom Dienstag. Dies sollte auch bald wieder sichtbarer werden, nachdem derzeit die Nachfrageschwäche beim wichtigsten Kunden Volkswagen auf den Umsätzen und Gewinnen laste./gl/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.