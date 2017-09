Warburg Research belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 121 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Bayer nach der reduzierten Beteiligung an Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 121 Euro belassen.Der auf 31,5 Prozent gesenkte Anteil an dem Kunststoffhersteller sei ein weiterer Schritt zur Finanzierung der Monsanto-Übernahme, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer Studie vom Donnerstag. Das Pharmageschäft der Leverkusener dürfte auch weiterhin stark wachsen und damit auch mittelfristig als Kurstreiber fungieren./edh/zb Datum der Analyse: 14.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.