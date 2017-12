Warburg Research belässt Adidas auf 'Hold' - Ziel 205 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen des US-Wettbewerbers Nike auf "Hold" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen.Die Nike-Kennziffern hätten verdeutlicht, dass vorher die Umschichtungen der Anleger von Adidas- in Nike-Aktien an der Realität vorbeigegangen seien, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der deutsche Sportartikelkonzern dürfte dem US-Rivalen auch weiterhin Marktanteile abnehmen./edh/ajx Datum der Analyse: 22.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.