Warburg Research belässt Aareal Bank auf 'Buy' - Ziel 41,90 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für die Aareal Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,90 Euro belassen.Die Quartalsergebnisse des Gewerbeimmobilienfinanzierers liegen auf Höhe der Erwartungen, wie Analyst Andreas Pläsier in einer Studie vom Donnerstag schrieb. Zwar sei im Neugeschäft des Kernsegments der Bank nicht ganz so viel erreicht worden, wie im Vorjahr - dennoch habe sich die durchschnittliche Bruttomarge bei der Erstkreditvergabe mit über 260 Basispunkten erfreulich entwickelt. Mit ihrer derzeitigen harten Kernkapitalquote von 16,6 Prozent sei die Bank zudem gut auf eine mögliche Umsetzung der Basel-IV-Vorschriften vorbereitet und dabei flexibel genug, die in Aussicht gestellte Dividende auch auszuzahlen./kro/zb Datum der Analyse: 10.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.