VIB Vermögen: Zahlen und Ausblick überzeugen

Die VIB Vermögen AG konnte laut SRC Research mit dem vorläufigen Ergebnis für 2016 überzeugen. Es sei gelungen, sowohl den Umsatz und die FFO als auch den Nettogewinn zu steigern. Beim Nettogewinn seien die Schätzungen der Analysten sogar übertroffen worden. Darüber hinaus werde auch die Dividende erneut erhöht.

Gemäß SRC Research seien die FFO um 10 Prozent auf knapp 36 Mio. Euro angestiegen. Ebenso sei der Umsatz von 75 Mio. Euro auf rund 80 Mio. Euro erhöht und ein Nettogewinn nach Minderheiten von 47 Mio. Euro erzielt worden (nach 40 Mio. Euro im Vorjahr). SRC Research habe demgegenüber lediglich 41 Mio. Euro erwartet. Auf dieser Basis habe das Unternehmen eine erneute Anhebung der Dividende auf nun 55 Cent je Aktie angekündigt.

Die positiven Zahlen führen die Analysten hauptsächlich auf erhöhte Mieteinnahmen sowie auf einen Anstieg im Bewertungsergebnis zurück.

In den letzten 12 Monaten wurden gemäß SRC Research erneut einige neue Grundstücke und Bestandsliegenschaften in Bayern gekauft. Neben zwei Logistikimmobilien in Wackersdorf und Uffenheim seien darunter auch sechs Grundstücke für weitere Entwicklungen.

Diese Projekte könne nach Einschätzung des Researchhauses das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2017 weiter erhöhen.

Der NAV sei in 2016 um 14 Prozent auf 470 Mio. Euro angestiegen, gleichbedeutend mit einem NAV je Aktie von 17,05 Euro.

Die Analysten von SRC Research gehen auch für die nächsten Jahre davon aus, dass VIB Vermögen weiter profitabel wachsen und nach wie vor die richtige Balance zwischen lukrativen Zukäufen (trotz des unvermindert hohen Wettbewerbs) und attraktiven Eigenentwicklungen finden werde. Mit einer sehr soliden Bilanz und einer Eigenkapitalquote von rund 40 Prozent bei sinkenden Finanzierungskosten sollten nach Einschätzung der Analysten weitere Investments in den nächsten Jahren keine Probleme darstellen. Aufgrund des erfolgreichen letzten Geschäftsjahres (das leicht über den Erwartungen von SRC Research gelegen habe) und der erhöhten Gewinnprognosen für 2017 werde das Kursziel von 22,00 Euro auf 22,50 Euro erhöht und das Rating „Accumulate“ bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.src-research.de/pdf/VIB_24March17.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.