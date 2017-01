USU Software AG: Analysten begrüßen günstigen Zukauf

Die Analysten von GBC sehen die kürzlich gemeldete Übernahme der unitB technology GmbH durch die USU Software AG als konform mit der kommunizierten Unternehmensstrategie und erwarten für dieses Jahr weitere Zukäufe. Zufrieden zeigt sich das Researchhaus auch mit den Konditionen des Zukaufs, die es als günstig einstuft.

Mit der Unternehmensmeldung vom 05.01.2017 habe die USU Software AG die Übernahme der unitB technology GmbH (unitB) bekanntgegeben. Die in Berlin ansässige Agentur sei ein Anbieter von maßgeschneiderten Corporate Websites, Brand-Websites und Intranets und übernehme dabei sowohl die strategische Beratung als auch die technologische Umsetzung. Mit dieser Akquisition werde die USU-Produktpalette nach Darstellung von GBC horizontal ergänzt, die größten Synergiepotenziale erwarten die Analysten dabei auf der Produktebene sowie in der Ausweitung der Kundenbasis.

Mit dem Erwerb der unitB technology GmbH, die im Geschäftsjahr 2015 Umsatzerlöse in Höhe von ca. 3,6 Mio. Euro und eine operative Ergebnismarge von über 10 Prozent erwirtschaftet habe, sei USU Software der erste Schritt zur Erreichung der zuletzt im Rahmen der Q3-Berichterstattung erneut kommunizierten Unternehmensguidance gelungen. Allerdings rechnen die GBC-Analysten mit weiteren Akquisitionen noch im laufenden Geschäftsjahr.

Der Kaufpreis der unitB teile sich in einen fixen und variablen Bestandteil (Earn-Out) und liege insgesamt zwischen 4,0 und 5,1 Mio. Euro. In Relation zu dem von GBC für 2017 erwarteten Ergebnisbeitrag in Höhe von ca. 0,4 Mio. Euro ergebe sich hieraus ein attraktives Kaufpreismultiple (KGV) in einer Bandbreite zwischen 10,0 – 12,8, was laut GBC im Branchenvergleich als attraktiv einzustufen sei.

Dies spiegele auch das aktualisiertes DCF-Bewertungsmodell von GBC wider, das nach der Integration von unitB nun ein neues Kursziel von 24,00 Euro je Aktie (bisher: 23,50 Euro) signalisiere. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau ergebe sich daraus ein Kurspotenzial in Höhe von 12,2 Prozent, womit das Rating „Kaufen“ weiter gerechtfertigt sei.

Eine ausführliche Bewertungseinschätzung will GBC im Rahmen der anstehenden Researchstudie (Anno) vornehmen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.more-ir.de/d/14673.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.