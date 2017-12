UBS zählt RWE zu 'High Conviction Stock Ideas' - Bleibt 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 24,80 Euro belassen.Die Aktie des Energieunternehmens zähle zu jenen Papieren, von denen sie für 2018 ganz besonders überzeugt seien, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie über Aktienstrategie in Europa. Auch wenn die RWE-Aktie in der ersten Jahreshälfte 2017 die Versorgerbranche dank einer beginnenden Ergebniserholung (EPS) angeführt habe, könnte sich die Aktie 2018 erneut überdurchschnittlich entwickeln. Dabei verwiesen sie auf aktuell womöglich übertriebene Sorgen über Risiken in Verbindung mit Kohlekraftwerken./ck/tih Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.