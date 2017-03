UBS startet Snap mit 'Neutral' - Ziel 24 US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Snap":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Snap mit "Neutral" und einem Kursziel von 24 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen.Das Unternehmen hinter der Foto- und Video-App Snapchat arbeite zwar auf kurze und mittlere Sicht unprofitabel, aber dank seines einzigartigen Kostenmodells könne es die Profitabilität schrittweise doch erhöhen, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer Studie vom Montag. Von 2018 an sollten Nutzerwachstum und Werbeeinnahmen deutlich steigen./la/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.