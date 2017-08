UBS startet Delivery Hero mit 'Neutral' - Ziel 27 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero mit "Neutral" und einem Kursziel von 27 Euro in die Bewertung aufgenommen.Hohe Chancen und Risiken seien bei der Aktie des schnell wachsenden Essens-Lieferdienstes weitgehend schon eingepreist, schrieb Analyst Chris Grundberg in einer Studie vom Dienstag. Er sehe großen Wettbewerb in einigen wichtigen Märkten, während einige andere erst am Entstehen seien./tih/gl Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.