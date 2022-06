UBS senkt Ziel für EssilorLuxottica auf 173 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "EssilorLuxottica":

Finanztrends Video zu EssilorLuxottica



mehr >

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 189 auf 173 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine mögliche Rezession sei derzeit unter Anlegern im Luxusgütersektor das dominante Thema, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sie stellte für die Unternehmen entsprechende Szenarien auf und berücksichtigte in ihren Schätzungen die jüngsten Corona-Einschränkungen in China sowie höhere Zinserwartungen. Eine Sektor-Bewertung unter dem Fünfjahresschnitt suggeriere, dass einige Risiken schon eingepreist seien./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2022 / 06:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2022 / 06:54 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.