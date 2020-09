UBS hebt Ziel für Nike auf 152 Dollar - 'Buy'

Finanztrends Video zu Nike B



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike nach Zahlen von 127 auf 152 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der US-Sportartikelhersteller habe im ersten Geschäftsquartal die Konsensschätzung für den Gewinn (EPS) so deutlich übertroffen wie seit zehn Jahren nicht mehr, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie dürfte sich daher trotz eines schon starken Laufs weiterhin besser als die Branche entwickeln./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2020 / 04:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2020 / 04:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.