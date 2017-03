UBS hebt Ziel für Lanxess auf 66 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lanxess nach Zahlen von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Die Kunden des Spezialchemiekonzerns dürften vorerst weiter Lagerbestände aufbauen und so das erste Quartal ankurbeln, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer Studie vom Dienstag. Der Schwung dürfte danach aber abnehmen und das Volumenwachstum zum vierten Quartal ins Negative drehen. Der Experte nahm Feinkorrekturen an seinen Schätzungen vor, hält die Aktien aber für fair bewertet./tih/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.