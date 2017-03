UBS hebt Ziel für K+S auf 18,80 Euro - Votum bleibt 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für K+S von 18,60 auf 18,80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen.Die Markthoffnung hinsichtlich einer verbesserten fundamentalen Lage am Kalimarkt teile er nicht, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer Studie vom Dienstag. Deshalb und wegen weiterer Produktionsprobleme ändere sich nichts an dem von ihm gesehenen Abwärtspotenzial. Die Jahresziele 2017 seien dem Wasserstand in der Werra schutzlos ausgeliefert./tih/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.