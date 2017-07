UBS hebt Ziel für Air France-KLM auf 15,75 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air France-KLM von 11,00 auf 15,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Er sehe deutlichen Spielraum dafür, dass die Konsensschätzungen für die französisch-niederländische Fluggesellschaft dank der jüngsten Bewegungen beim Ölpreis und den Wechselkursverhältnissen steigen werden, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer Studie vom Montag. Er hob seine Ergebnisschätzungen an und rechnet damit, dass sich auch das Management zur Zahlenvorlage am 28. Juli optimistischer zeigen werde./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.