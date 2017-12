UBS hebt Lanxess auf 'Buy' und Ziel auf 75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Lanxess von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 67 auf 75 Euro angehoben.Nach einer Periode der Unsicherheit hinsichtlich des Ergebniswachstums des Chemiekonzerns und einem entsprechend rückläufigen Aktienkurs, sehe er nun mehr Chancen als Risiken, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz Belastungen etwa durch Wechselkurse und Rohstoffpreise, die am Markt längst bekannt seien, dürfte 2018 für Lanxess ein Wendepunkt hin zu Besserem werden./ck/tih Datum der Analyse: 07.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.