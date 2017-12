UBS hebt Air Liquide auf 'Neutral' und Ziel auf 108 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Air Liquide von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 91 auf 108 Euro angehoben.Im Jahr 2018 dürfte das organische Wachstum der Gase-Sparte von Air Liquide erstmals seit 2011 wieder stärker wachsen als das weltweite Bruttoinlandsprodukt, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen an, präferiert in der Gasebranche aber die Aktien von Linde./ck/tih Datum der Analyse: 07.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.