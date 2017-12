UBS belässt Zurich auf 'Neutral' - Ziel 300 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zurich Insurance Group nach dem jüngsten Zukauf auf "Neutral" mit einem Kursziel von 300 Franken belassen.Für 2,85 Milliarden australische Dollar (1,82 Mrd Euro) übernimmt der Konzern das Lebensversicherungsgeschäft von der Australia and New Zealand Banking Group (ANZ). Dies sei eine strategisch sinnvolle Entscheidung, schrieb Analyst Arjan van Veen in einer am Dienstag vorliegenden Studie./stk/zb Datum der Analyse: 11.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.